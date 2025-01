Napolipiu.com - Napoli, col Verona i primi ‘botti’ casalinghi della stagione?

, col?">attende con ansia la prima sfida casalinga del 2025. Grazie alla grande prova in casaFiorentina infatti, la squadra di Antonio Conte ha avuto il potere di rigenerare quell’entusiasmo che le due vittorie di misura su Genoa e Venezia avevano un po’ fatto scemare. Parliamo sempre di vittorie e dunque i punti erano arrivati lo stesso, ma parliamo anche di successi striminziti, che avevano alzato qualche mugugno e non avevano dato quelle certezze che invece la goleada al ‘Franchi’ ha regalato al popolo partenopeo.La prova in casa viola invece, resa tale anche da un crescente feelingsquadra con il brasiliano David Neres, le cui prestazioni sono in continua ascesa, tanto da far passare in secondo piano le assenze di un asso come Khvicha Kvaratskhelia.