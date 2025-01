.com - Trump: “Hamas rilasci ostaggi prima del mio insediamento o sarà l’inferno”

(Adnkronos) – Se gliprigionieri dinon sarannoatidel 20 gennaio, giorno dell’di Donaldalla Casa Bianca, “succederàin Medio Oriente”. Lo ha detto in conferenza stampa oggi a Mar-a-Lago lo stessoche ha avvertito: “Non sarebbe bene pere non sarebbe bene, francamente, per nessuno.scoppierà, non voglio dire di più ma è questo”. Il tycoon ha aggiunto che il 7 ottobre “non ci sarebbe mai dovuto essere”. “Noi abbiamo sconfitto l’Is, non abbiamo avuto guerre. Ora eredito un mondo in fiamme con la Russia, Ucraina e Israele”, ha scandito, parlando del “fiasco” di Joe Biden nella gestione della politica internazionale. Poi il capitolo Panama e Groenlandia.si rifiuta di escludere l’uso di forza militare e misure economiche per portare il canale di Panama e la Groenlandia sotto il controllo degli Usa.