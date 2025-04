Udine20.it - Tantissimi eventi durante il Far East Film Festival

Leggi su Udine20.it

Da Giovedì 24 Aprile a Domenica 4 Maggio dalle ore 10.00 alle ore 20.00, Via MercatovecchioPer tutta la durata del, Via Mercatovecchio si trasforma in un crocevia tra Est e Ovest, accogliendo il FarMarket, il mercatino ufficiale del. Un appuntamento imperdibile per chi vuole dedicarsi allo shopping immergendosi nei colori, nei profumi e nelle atmosfere d’Oriente, tra una proiezione e un evento in città.Proprio come la leggendaria Via della Seta ha intrecciato culture e tradizioni, il mercato ospiterà bancarelle conprodotti Made in Asia: specialità gastronomiche, artigianato e oggettistica ispirata alla cultura orientale.K-POP DANCE FIGHT FESTVenerdì 25 Aprile ore 15.00, Loggia di San Giovanni In collaborazione con K-ble Jungle e ComiconIl Farquest’anno introduce un nuovo evento esplosivo nel suo programma, e diventa tappa ufficiale del K-Pop Dance Fight Fest.