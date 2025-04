.com - Matteo Paolillo torna oggi con il singolo Sotto La Pelle

Fuori in digitalela, il nuovodiche segna l’inizio di un nuovo capitolo musicaleDopo l’uscita dell’EP Edo – Ultimo Atto, in cui ha dato il suo emozionante addio a Edoardo Conte (il personaggio che ha interpretato nella serie TV di successo Mare Fuori),, giovedì 3 aprile, esce in digitalela(ADA Music Italy), il nuovodiche segna l’inizio di un nuovo capitolo musicale.Scritto dallo stessoinsieme a Gianmarco Grande, Marco Cantagalli eCantagalli,Lafonde elementi rap e melodici su un beat incisivo che cresce in intensità nel ritornello. Il testo racconta esperienze di crescita e ricordi indelebili di amori difficili e sfide interiori, confermando lo stile che contraddistingue l’artista sin dai suoi esordi.