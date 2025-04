Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-04-2025 ore 14:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità prosegue a viale Tirreno la misura alall'altezza di Piazza Capri in direzione di viale Jonio carreggiata ridotta ma viabilità regolare in direzione di Conca d'oro e Corso Sempione intanto a Parioli per lavori di scavo in via de Notaris è vietato il transito ai veicoli con larghezza superiore a 2 m mentre in via Manzini sono in vigore i divieti di sosta a Centocelle chiusura in Corso su via dei Meli 3 a via del Fosso di Centocelle via delle Ciliegie a Ostia infine riaperto alil ponte sul Fosso di Dragoncello la strada era chiusa dalle 24 febbraio per il ripristino delle protezioni di sicurezza