Omicidio di Ilaria Sula: chiesto il fermo per l'ex fidanzato, si indaga anche sui genitori

AGI - La procura di Roma hala convalida delper Mark Antony Samson, il 23enne accusato del femminicidio di. I magistrati contestano al giovane il reato divolontario aggravato dalla relazione affettiva e l'occultamento di cadavere della 22enne scomparsa, lo scorso 25 marzo, dalla sua casa di Roma, dove era arrivata per motivi di studio, e ritrovata cadavere nei pressi del Comune di Poli, all'interno di un valigione. Si valuta, inoltre, l'aggiunta di due aggravanti: premeditazione e della crudeltà. Secondo quanto apprende l'AGI, inoltre, questa mattina l'incarico di effettuare l'autopsia sul corpo della ragazza. E' al vaglio di inquirenti e poliziala posizione deidi Mark. Per Mark si valutano le aggravanti Per il ragazzo invece si valutano le aggravanti.