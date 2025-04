.com - Niccolò Fabi, fuori il singolo Acqua che scorre, insieme al videoclip

È ora disponibile in digitale e in streaming, Acqua che, prima anticipazione del nuovo disco di inediti di Niccolò Fabi, Libertà negli occhi, in uscita il 16 maggio solo in formato CD+BOOK e Vinile, e già disponibile in pre-order. Un racconto sonoro di 5 minuti e 40 secondi, accompagnato da immagini suggestive, del luogo in cui il disco è stato realizzato, e da una performance della pattinatrice Adele Antonelli realizzata per l'occasione sul Lago dei Caprioli. Hanno suonato, Roberto Angelini, Alberto Bianco, Filippo Cornaglia, Emma Nolde e Cesare Augusto Giorgini. L'arrangiamento orchestrale e la direzione d'orchestra del brano sono a cura di Enrico Melozzi; ha suonato l'Orchestra Notturna Clandestina (Roma).