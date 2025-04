Tutto.tv - Star Wars Tales of the Underworld: nuova serie animata sul crimine galattico

Leggi su Tutto.tv

Con l’avvicinarsi delloDay, Disney+ ci regala un’anteprima mozzafiato dellaantologicaof the. Creata da Dave Filoni, questapromette di portarci nel cuore oscuro della galassia, esplorando il lato criminale attraverso storie avvincenti e personaggi iconici. Un nuovo capitolo nella saga diDopo il successo diof the Jedi eof the Empire, lasi concentra ora su un aspetto meno esplorato dell’universo di: il ventre criminale. In questo nuovo capitolo, seguiremo le vicende di due figure emblematiche, Asajj Ventress e Cad Bane. Ventress, ex assassina e cacciatrice di taglie, si trova a dover ricostruire la sua vita con l’aiuto di un alleato inaspettato. Nel frattempo, Cad Bane affronta il suo passato quando incontra un vecchio amico che ora è diventato Sceriffo.