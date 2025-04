Ilfattoquotidiano.it - Orban accoglie Netanyahu e ritira l’Ungheria dalla Corte Penale Internazionale che lo vuole arrestare: “Sei nel luogo più sicuro d’Europa”

si ritirerà“. L’annuncio di Gergely Gulyas, capo di gabinetto del premier Viktor, è arrivato quando Benjaminera già a Budapest. “Il governo avvierà la procedura di ritiro giovedì (oggi, ndr), in conformità con il quadro giuridico costituzionale e”, ha aggiunto Gulyas parlando della decisione già ampiamente preannunciata dal governo. Un regalo al primo ministro israeliano sul cui capo pende un mandato d’arresto emesso dai giudici dell’Aia per crimini di guerra e contro l’umanità commessi nella guerra nella Striscia di Gaza.Un’nza più che calorosa, quella riservata adal governo di Budapest: “Il premier israeliano Benjamina Budapest, il posto piùin Europa. Benvenuto in Ungheria”, ha scritto in mattinatasu X.