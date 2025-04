Bergamonews.it - Bcc lombarde in missione a Francoforte incontrano Bce e credito cooperativo tedesco

. Una delegazione formata da oltre sessanta esponenti della cooperazione diitaliana – principalmente presidenti, direttori e amministratori delle Bcc– partecipa allatre giorni di trasferta a, organizzata dalla Federazione Lombarda Bcc in collaborazione con Federcasse per incontrare la Banca Centrale Europea e confrontarsi con i rappresentanti del.Al centro degli incontri – in corso dall’1 al 3 aprile – le dinamiche decisionali della BCE e il conseguente impatto sul settore bancario e finanziario a livello comunitario e globale: particolare attenzione viene rivolta al tema sostenibilità ed alle implicazioni normative e regolamentari in materia ESG; il confronto, infatti, si situa nel percorso che le Bcc hanno avviato da tempo per comprendere quale possa essere il loro ruolo nelle azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell’Unione per la transizione ecologica e digitale, la competitività, la resilienza e l’inclusività.