Figuraccia sulla Ue Gonzato zittisce il dem | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

Nervi tesi a ReStart, su Rai 3, tra Alessandroe Toni Ricciardi. Il giornalista di Libero, in collegamento, non si azzarda in previsioni sulle conseguenze dei dazi imposti dagli Stati Uniti al resto del mondo e la possibile "guerra commerciale" già invocata da più parti in Europa. "Non faccio la Sibilla Cumana, tante previsioni nel passato sono state sballate. Detto questo, i dazi sono un problema per la nostra economia, punto e capo. Ma se tu mi avessi chiesto un titolo, ti avrei detto 'Niente di nuovo sotto le stelle dell'Unione europea. Ancora una volta si è fatta trovare impreparata, perché che Trump avrebbe messo i dazi si sapeva. Ed è la stessa Unione europea che ha vessato per anni cittadini e imprese". "Ora si parla di dazi - ricorda ancora-, ma è la stessa Unione europea che nel 2016 ha consentito senza dazi alla Tunisia di importare 35mila tonnellate di olio danneggiando l'economia del Sud".