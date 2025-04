Farmaci terre rare enciclopedie e libri per bambini | ecco tutti i prodotti che Trump ha esentato per ora dai dazi universali

Leggi su Open.online

Il mondo trema per le tariffe che gli Usa di apprestano ad imporre sull’importazione di beni da tutto il mondo. Ieri sera Donaldha sfruttato l’effetto sorpresa cercato per giorni, e ha svelato dal giardino della Casa Bianca il cosa, come e quanto:, di almeno il 10% e per molti Paesi ben più salati, sui beni. Ma era una semplificazione buona per la sua folla osannante. Iamericani in vigore dal prossimo 9 aprile non riguarderanno davveroin ingresso negli Usa. Tutt’altro. Tra gli allegati alla documentazione con cui il Dipartimento del Commercio ha dato conto in dettaglio del piano, c’è infatti anche un documento – l’Annex II – che elenca per filo e per segnoche saranno esentati dall’applicazione dei. Trentasette dense pagine, per migliaia di categorie merceologiche esentate.