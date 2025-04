Ilfattoquotidiano.it - Violenza sulle donne: nel veronese uomo cerca di strangolare la moglie, a Caltanissetta donna minacciata di morte dal marito

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Altri due casi didi genere registrati in Italia dopo i femminicidi avvenuti negli ultimi giorni (cinque solo dall’8 marzo).Il primo è accaduto nel, a Peschiera del Garda: undi 77 anni è accusato di aver aggredito violentemente la72ennendo di strangolarla e riducendola in fin di vita. I militari, intervenuti nell’abitazione, hanno trovato lariversa a terra e l’in stato confusionale. La, che i soccorsi hanno rianimato e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Borgo Trento, si trova ora ricoverata nel reparto di rianimazione in prognosi riservata e in pericolo di vita. L’, reo confessore dell’aggressione, è stato arrestato per tentato omicidio dagli agenti della Stazione Carabinieri di Peschiera e trasferito nel carceredi Montorio.