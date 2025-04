Bergamonews.it - Si schianta in moto contro un camion, muore un uomo a Zogno

Tragedia nella frazione Ambria di. Unha perso la vita in uno stra unae undavanti all’azienda di acque minerali Bracca.L’incidente mortale è avvenuto alcuni minuti dopo le 12,30 sulla Provinciale 27 della Val Serina. Secondo la prima ricostruzione la vittima, che viaggiava in sella ad una due ruote di grossa cilindrata in direzione, si sarebbetaunche si trovava nella corsia opposta e stava iniziando la manovra per entrare in azienda.A causa del violento impatto laè stata scagliata all’interno dell’azienda e ha preso fuoco dopo essersi scontrata con un muletto.I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso dell’. Sul posto la Polizia stradale di Bergamo per i rilievi, i carabinieri di, la Polizia locale e i Vigili del fuoco.