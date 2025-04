Puntomagazine.it - Patto Comune Torre Annunziata – Eav – Parco. “Ticket di viaggio per rilanciare Oplontis”

diper. Protocollo d’Intesa per attività di co-markerting. Novità – Una biglietteria delarcheologico di Pompei presso la stazione di Piazza GaribaldiUn biglietto Eav per promuovere la Villa Poppea e una biglietteria per l’acquisto dei biglietti delarcheologico di Pompei presso la stazione di Piazza Garibaldi. Due azioni di marketing e di sinergia tra ilarcheologico, ildie l’EAV per la promozione dei siti della Grande Pompei.La prima è una iniziativa promossa daldi, su proposta dell’Assessore al Turismo Alfonso Ascione, con ilArcheologico di Pompei e la Direzione Eav per sostenere l’offerta turistica dell’area archeologica di.Nei prossimi giorni nelle biglietterie Eav saranno disponibili 10miladel circuito “Urbano Napoli”.