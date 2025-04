Puntomagazine.it - Piazza Mancini: evade dai domiciliari e aggredisce gli agenti. La Polizia di Stato arresta un 26enne

Arreuncubano per evasione, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale: tentativo di fuga durante il controllo di routine a.Nella scorsa serata, ladiha tratto in arresto uncubano per evasione, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale e, altresì, denunciato per ingresso e soggiorno illegale sul territorio delloe false attestazioni sull’identità personale a Pubblico Ufficiale.In particolare, i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in, hanno controllato un’autovettura con 2 uomini a bordo. A seguito degli accertamenti, i poliziotti non hanno riscontrato irregolarità per quanto concerne il conducente, mentre il passeggero, mostratosi insofferente al controllo, ha riferito aglidelle generalità, risultate poi essere false, affermando di non avere documenti al seguito.