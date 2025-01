Inter-news.it - Supercoppa italiana al Milan, la signorilità dell’Inter: ‘Complimenti’

La Supercoppa italiana è andata al Milan nel derby di Supercoppa contro l'Inter per 2-3 a Riad. Rimonta dei rossoneri completata allo scadere. Il club nerazzurro ha comunque fatto i complimenti ai cugini. STILE NERAZZURRO – La Supercoppa italiana è andata al Milan che ha sconfitto l'Inter per 2-3 nella finale di Riad. I nerazzurri, nonostante il doppio vantaggio, hanno subito la rimonta dei cugini che si è conclusa poi allo scadere per il gol di Tammy Abraham. Ma la Beneamata ha uno stile da vendere, uno smoking che resterà per sempre immacolato e bianco. Ecco perché subito dopo la sconfitta in finale sono arrivati i complimenti ai vincitori del derby tramite un post apparso sul profilo ufficiale di X: complimenti Inter