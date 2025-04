Gamberorosso.it - I dazi di Trump non fermeranno i buyer statunitensi: a Vinitaly attesi 3mila operatori da Oltreoceano

imposti danon fermano gliUsa in partenza per Verona. Ainfatti saranno presenti oltre 3000che parteciperanno alla 57esima edizione della manifestazione. Alla vigilia della nuova edizione dilo scenario per il futuro del vino italiano diventa sempre più complesso. Dopo l’annuncio disuireciproci al 20% «si apre uno scenario incerto che impatterà sulla geografia del nostro export» dice Adolfo Rebughini, direttore generale di Veronafiere.Le delegazioni Usa aNelle delegazioni diUsa a, saranno presenti anche i 120 top(10% del contingente totale del piano di incoming 2025) selezionati, invitati e ospitati da Veronafiere e Ice, provenienti prevalentemente da Texas, Midwest, California, Florida e New York.