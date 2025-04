Lettera43.it - L’insensato calcolo di Trump sui dazi contro gli Usa e altre assurdità tariffarie

Leggi su Lettera43.it

Si fa presto a dire, barriere, ripicche e misure prese reciprocamente. Soprattutto se i conti su cui si basa tutta l’architettura sono fantasiosi, anzi: del tutto insensati. Con uno degli ormai consueti show dalla Casa Bianca, Donaldha ribaltato il tavolo alla sua maniera, dichiarato una guerra commerciale di proporzioni globali, dicendosi certo che il 2 aprile 2025 – il tanto atteso “Liberation Day”, anche se non si capisce bene di liberazione da cosa – «sarà ricordato per sempre come il giorno in cui l’industria degli Stati Uniti è rinata». Il risultato è l’imposizione direciproci minimi del 10 per cento e, per i Paesi «più cattivi» («worst offenders») un’aliquota pari alla metà di quella subita (l’unico effetto per ora è stato far crollare Wall Street).