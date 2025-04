Ilgiorno.it - Non si ferma all’alt e scatta l’inseguimento (anche contromano): 30enne bloccato dalla Polizia locale

Milano, 3 aprile 2025 – Un trentenne, in sella a una Vespa risultata rubata, è statodopo un rocambolesco inseguimento da parte di una pattuglia di motociclisti dellaper le vie del quartiere Bovisa, alla periferia nord di Milano. Ed è stato arrestato. Stando alla ricostruzione dei fatti, l’uomo non si ètodellae, a quel punto, è partito. Per sfuggire agli agenti, l'uomo ha imboccatovia degli Imbriani, poi è entrato in piazza Nigra e ha svoltato in viale Jenner, per poi tornare in via degli Imbriani dove, avendo ormai capito di non aver possibilità di fuga, ha accostato all'incrocio con via Adelina Patti. Lì è statodagli agenti. Sul posto, sono arrivate diverse pattuglie dei vigili, attirando l'attenzione di passanti e abitanti.