Bergamonews.it - Scivola nel bosco e batte la testa, 85enne ritrovato senza vita

Dramma giovedì mattina, 3 aprile, a Riva di Solto. Giuseppe Gallizioli,residente in paese, è morto dopo essereto e caduto in unnon lontano da casa. L’uomo era uscito all’ora di pranzo. I familiari, non vedendolo rientrare, hanno iniziato a cercarlo.È stato trovato a poche decine di metri di distanza in fondo a una valletta, dove è cadutondo la. Sul posto il personale del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. I funerali si svolgeranno sabato 5 aprile alle 14,30 nella parrocchiale di Riva di Solto.