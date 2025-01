Oasport.it - Snowboard, i convocati dell’Italia per il gigante parallelo di Scuol: tante carte da podio, Bagozza leader della generale

Ultimi giorni di attesa in vista del prossimo appuntamentoCoppa del Mondo 2024-2025 dialpino, dopo una pausa di tre settimane per le festività. Il circuito maggiore riparte dalle nevi di(in Svizzera), che ospiterà un(il quintostagione) sabato 11 gennaio con le fasi finali a partire dalle ore 13.00.Il direttore tecnico azzurro Cesare Pisoni ha convocato 13 atleti (9 uomini e 4 donne) per la trasferta elvetica: Daniele, Edwin Coratti, Maurizio Bormolini, Aaron March, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti, Fabian Lantschner, Marc Hofer e Gabriel Messner al maschile; Lucia Dalmasso, Elisa Caffont, Jasmin Coratti ed Elisa Fava in campo femminile.L’Italia, reduce da una favolosa prima parte di stagione, andrà a caccia delin entrambe le competizioni dopo aver raccolto sin qui ben 5 vittorie e 12 presenze complessive nella top3.