Ghost of Tsushima | Legends diventa una serie anime! Crunchyroll Aniplex e Sony al lavoro sull’adattamento

Durante il CES 2025,ha annunciato una nuovaispirata al celebre videogiocoofdi Sucker Punch Productions e alla sua modalità multiplayer cooperativa. Questo progetto rappresenta una collaborazione traMusic e PlayStation Productions, sottolineando l’impegno dinell’espansione del suo iconico franchise.L’diofL’adattamento porterà su schermo l’atmosfera tradizionale dei samurai e la mitologia giapponese che caratterizzano il gioco originale. Lasarà animata dallo studio Kamikaze Douga, con la direzione affidata a Takanobu Mizuno e la composizione della storia curata da Gen Urobuchi (NITRO PLUS)., noto per capolavori come Demon Slayer e Sword Art Online, collaborerà conMusic, che si occuperà della colonna sonora, promettendo un’esperienza audiovisiva di altissimo livello.