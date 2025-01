Bergamonews.it - Da “M – Il figlio del secolo” a “Daredevil: Rinascita”: le serie tv del 2025

Spin-off e reboot, con diversi titoli che hanno già scaldato il cuore degli appassionati, ma anche diverse nuoveattese da tempo e assolute novità. Questo ildelletv, che se da un lato sembra adagiarsi su titoli di successo (“The Bear”, “Squid Game” e “Gomorra” su tutti), dall’altro tenta di scuotere il mercato con nuove proposte.Ildi Netflix debutta con una produzione italiana, “A.C.A.B. – La” (15 gennaio),adrenalinica diretta da Michele Alhaique, con Marco Giallini e Adriano Giannini, tratta dal romanzo di Carlo Bonini e ideata dallo stesso autore con Filippo Gravino. Protagonista è una squadra del Reparto Mobile di Roma con metodi al limite che, di fronte ad un “autunno caldo”, vedrà i propri componenti mettere in discussione il proprio lavoro.Sempre all’Italia guarda “Il Gattopardo”, tratta dal romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, con Kim Rossi Stuart che interpreta Don Fabrizio Corbera, Principe di Salina, alle prese con l’aristocrazia siciliana in subbuglio per l’unificazione d’Italia.