Inter-news.it - LIVE Inter-Milan 1-0: finisce il primo tempo con i nerazzurri avanti

è la finale di Supercoppa italiana. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Igiocheranno contro i rossoneri allenati da Sergio Conceicao. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.00 italiane (22.00 locali), si gioca all’Al-Awwal Park Stadium di Riad.1-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APPunmolto equilibrato fin quando Lautaro Martinez trova il gol più importante della sua attuale stagione.45’+1ILin vantaggio con Lautaro Martinez. Rimessa laterale battuta velocemente da Dimarco, che va da Mkhitaryan. L’armeno mette al centro per Taremi, che serve Lautaro Martinez. Il Toro rientra e tira col sinistro.45’+1? GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL LAUTARO MARTINEZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ45? CONCESSO UN SOLO MINUTO DI RECUPERO!40? SUPER BASTONI! Verticalizzazione di Fofana per Jimenez, bravissimo Bastoni a chiudere il cross basso verso Morata.