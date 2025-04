Lanazione.it - Lezione a Firenze di Gompertz, direttore Sir John Soane's Museum

Leggi su Lanazione.it

, 10 aprile 2025 - Will, critico edel Sir'sdi Londra, è ospite domani delle Brevissime - Lezioni di storia delle arti, in programma alle 18:45 nell'auditorium Antonio Paolucci delle Gallerie degli Uffizi aparlerà della grande influenza che il Grand Tour ha avuto su, dall'architettura dell'antichità all'incontro casuale con Piranesi. "E' stato proprio con un pezzo di muro pompeiano in tasca - si spiega - checoncepì la sua casa-museo e l'incredibile colche ospita, un''opera d'arte totale' che continua ad affascinare ed entusiasmare i visitatori che vengono da tutto il mondo per ammirarla". Quandopartì per l'Italia per la prima e unica volta nell'inverno del 1778, si spiega, non aveva idea di come l'esperienza del cosiddetto Grand Tour avrebbe cambiato per sempre la sua vita.