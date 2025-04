Ascolti TV | Mercoledì 9 Aprile 2025 Tutto quello che ho debutta al 16 4% male Una commedia pericolosa 12 2%

Mercoledì 9 Aprile 2025, su Rai1 Una commedia pericolosa ha interessato 2.136.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Canale5 la prima puntata di Tutto quello che ho ha conquistato 2.765.000 spettatori con uno share del 16.4%. Su Rai2 Mare Fuori 5 intrattiene 835.000 spettatori pari al 4.7%. Su Italia1 Kingsman: Secret Service incolla davanti al video .000 spettatori (%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.698.000 spettatori e il 10.4%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge .000 spettatori e il %. Su Tv8 la partita di Champions League – PSG-Aston Villa ottiene .000 spettatori con il %. Sul Nove La maschera di Zorro con Teresa Mannino raduna .000 spettatori (%). Sul 20 47 Ronin fa sintonizzare .000 spettatori (%). Davidemaggio.it - Ascolti TV | Mercoledì 9 Aprile 2025. Tutto quello che ho debutta al 16.4%, male Una commedia pericolosa (12.2%) Leggi su Davidemaggio.it Nella serata di ieri,, su Rai1 Unaha interessato 2.136.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Canale5 la prima puntata diche ho ha conquistato 2.765.000 spettatori con uno share del 16.4%. Su Rai2 Mare Fuori 5 intrattiene 835.000 spettatori pari al 4.7%. Su Italia1 Kingsman: Secret Service incolla davanti al video .000 spettatori (%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.698.000 spettatori e il 10.4%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge .000 spettatori e il %. Su Tv8 la partita di Champions League – PSG-Aston Villa ottiene .000 spettatori con il %. Sul Nove La maschera di Zorro con Teresa Mannino raduna .000 spettatori (%). Sul 20 47 Ronin fa sintonizzare .000 spettatori (%).

Ascolti TV mercoledì 9 aprile: chi ha vinto tra Una commedia pericolosa, Tutto quello che ho, Mare fuori 5 e Chi l'ha visto. Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: Step vince tutto, De Martino piace più di Can Yaman, Il Turco al 10,9%. Ascolti tv mercoledì 20 novembre chi ha vinto tra This is me, Noi e..., Chi l'ha visto e la Corrida di Amadeus. RAI * "ASCOLTI TV" - MERCOLEDÌ 2 APRILE: «RAI 1 TRIONFA CON OMAGGIO A PAPA WOJTYLA, 2,6 MILIONI DI SPETTATORI E 13,9% DI SHARE. Ascolti tv ieri (9 ottobre), Gerry Scotti trionfa due volte, boom di Cazzullo e steccano i big: flop per Balivo e Amadeus. Ascolti tv mercoledì 9 ottobre: chi ha vinto tra Il principe di Roma e Io Canto Generation. Ne parlano su altre fonti

Ascolti TV mercoledì 9 aprile: chi ha vinto tra Una commedia pericolosa, Tutto quello che ho, Mare fuori 5 e Chi l’ha visto - Chi ha vinto tra il film di Rai1 Una commedia pericolosa, la fiction di Rai2 Mare Fuori 5, il programma di Rai3 Chi l'ha visto e la serie tv di Canale5 ... (fanpage.it)

Ascolti tv del 9 aprile, Vanessa Incontrada sfida Mare Fuori 5 - La seconda puntata della serie Tutto quello che ho con Vanessa Incontrada andrà in onda mercoledì 16 aprile su Canale 5 La seconda puntata della serie Tutto quello che ho, con… Leggi ... (informazione.it)

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: Step vince Tutto, De Martino piace più di Can Yaman, Il Turco al 10,9%, Morgane non intriga, Floris batte Le Iene - Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto secondo gli ascolti tv? Il palinsesto televisivo di ieri, martedì 7 aprile, ha offerto ... (msn.com)