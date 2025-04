Comuni che non hanno approvato i bilanci di previsione nell' Agrigentino sono 29 | l' elenco completo

nell'elenco dei Comuni che non hanno approvato il bilancio di previsione 2025/2027 nonostante la scadenza fissata al 28 febbraio scorso. sono stati pubblicati questa mattina i decreti di nomina dei commissari straordinari.

