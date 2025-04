Torna la riqualificazione di piazza d’Armi ma tutto va a rilento

Torna la riqualificazione di piazza d'Armi, ma tutto va a rilento - Si tratta di 400 mila mq nel cuore di Milano ancora in attesa di un futuro: tra verde, edilizia sociale e promesse di ascolto, il progetto resta fermo, ma il Comune prova a riaccendere i riflettori ... (ilfoglio.it)

Ruota panoramica in piazza d'Armi a Chivasso - Piazza d'Armi a Chivasso si arricchirà di una nuova attrazione: una ruota panoramica di 32 metri di diametro. La struttura, dotata di pannelli solari a basso consumo energetico e illuminata ... (primachivasso.it)

In piazza d’Armi a Chivasso arriva la ruota panoramica, fino al 4 maggio - CHIVASSO – Ad annunciarlo è il Comune della cittadina alle porte di Torino: questo fine settimana entrerà in funzione in piazza d’Armi una ruota panoramica dotata di pannelli solari a ... (quotidianopiemontese.it)