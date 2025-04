Roma debutta in società Eur District | non solo un brand ma un’idea e una politica

Leggi su Funweek.it

Identità. Appartenenza. Collaborazione. Tre parole che diventano azione con il lancio ufficiale di EUR, il nuovomunicipale presentato oggi in conferenza stampa da Titti Di Salvo, presidente del Municipio 9Eur, affiancata dal vicepresidente Augusto Gregori. Un'iniziativa strategica che si propone di dare forma e forza a un'identità territoriale condivisa, in grado di raccontare una delle aree più dinamiche e complesse della Capitale. Un territorio che non ha paragoni: con i suoi 184 km², il Municipio 9 è più grande di città come Parigi, Barcellona o Milano, e racchiude una pluralità di quartieri, anime e potenzialità. È da questa consapevolezza che nasce l'esigenza di un progetto che non siapromozione, madel territorio.