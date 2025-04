Black Mirror Stagione 7 Bête Noire | la spiegazione del finale

Leggi su Cinefilos.it

7,: ladelè ben lontano dall’essere l’episodio più cupo di7, ma il suo colpo di scena – o almeno l’elemento fantascientifico dell’episodio – è probabilmente uno dei più difficili da comprendere.La maggior parte dell’episodio si svolge in forma di drama/mistery, solo che negli ultimi 10 minuti deraglia in modo impressionante. Cosa succede quindi alla fine die come funziona effettivamente il dispositivo che Verity (Rosy McEwen) usa per alterare la realtà? Proviamo a spiegarlo.Di cosa parla?Maria (Siena Kelly) eccelle nel suo lavoro in un’azienda dolciaria quando il suo mondo viene (letteralmente) sconvolto dall’arrivo dell’ex compagna di scuola Verity. Sembra esserci una certa tensione tra le due, e Maria cerca di sabotare la sua assunzione e racconta ai colleghi che a scuola circolavano voci su di lei.