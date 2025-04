Nuovo Baby pit stop Unicef | inaugurato il settimo punto allattamento della provincia

Nuovo spazio dedicato alle mamme e ai loro piccoli alla biblioteca-pinacoteca "Cavallo" di San Michele Salentino. È stato inaugurato ieri sera (mercoledì 9 aprile) il settimo “Baby pit stop Unicef” della provincia di Brindisi, fortemente voluto dall'amministrazione. Brindisireport.it - Nuovo “Baby pit stop Unicef”: inaugurato il settimo punto allattamento della provincia Leggi su Brindisireport.it SAN MICHELE SALENTINO – Unspazio dedicato alle mamme e ai loro piccoli alla biblioteca-pinacoteca "Cavallo" di San Michele Salentino. È statoieri sera (mercoledì 9 aprile) ilpitdi Brindisi, fortemente voluto dall'amministrazione.

Nuovo “Baby pit stop Unicef”: inaugurato il settimo punto allattamento della provincia. Nasce il Primo “Baby Pit Stop UNICEF” a Mesagne: Un Nuovo Spazio per le Famiglie. INAUGURARATO UN NUOVO BABY PIT STOP UNICEF IN UN AMBULATORIO PEDIATRICO A SORESINA. Un aiuto alle neomamme: inaugurato a Soresina un nuovo Baby Pit Stop. Asola, in biblioteca nuovo Baby Pit Stop Unicef. Venerdì l’inaugurazione. Bussolengo, gli incontri di aprile del "Baby Pit Stop". Ne parlano su altre fonti

Nasce il Primo “Baby Pit Stop UNICEF” a Mesagne: Un Nuovo Spazio per le Famiglie - ? Leggi articolo ? Stop ??||?|?||||???????| Browser not supported Your browser does not support the article reading function. We recommend using Chrome, Edge or Firefox for this feature. Close Mercole ... (brindisilibera.it)

INAUGURARATO UN NUOVO BABY PIT STOP UNICEF IN UN AMBULATORIO PEDIATRICO A SORESINA - Anche in questo nuovo Baby Pit Stop (BPS) sarà possibile, in modo libero e gratuito, allattare e cambiare il pannolino ai propri bambini ... (welfarenetwork.it)

San Michele Salentino: inaugurato il Baby Pit Stop Unicef - Inaugurato ieri sera il settimo Baby Pit Stop UNICEF nella nostra provincia: è quello realizzato – a cura della Amministrazione Comunale di San Michele Salen ... (brundisium.net)