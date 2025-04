Dayitalianews.com - Tragico incidente sulla tangenziale di Bologna: operaio travolto da un furgone

Dramma all’alba in un cantiere stradaleUn gravesi è verificato alle prime luci dell’alba di oggi, 10 aprile,di. Unè mortoda unmentre lavorava in un cantiere stradale. Altre due persone sono rimaste ferite.L’impatto mortale poco prima delle 6L’è avvenuto intorno alle 6 del mattino, nel tratto compreso tra lo svincolo 3 Ramo Verde e lo svincolo 4 via del Triumvirato, in direzione dell’autostrada A14. Secondo una prima ricostruzione, l’si trovava all’interno dell’area di lavoro quando è stato investito da unin transito.Le identità dei due feriti non sono ancora state rese note, e non è chiaro se si tratti di colleghi della vittima o del conducente del veicolo. La polizia stradale sta lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.