Perché non hanno censurato? The Couple la regia lascia parlare Brigitta Boccoli e il pubblico è scioccato

Dopo la conclusione del Grande Fratello i riflettori si sono immediatamente spostati su The, il nuovo reality show di Mediaset condotto da Ilary Blasi, tornata in tv dopo la sua ultima esperienza a L’Isola dei Famosi. Partito da pochi giorni, il programma sta già attirando l’attenzione del, conquistato da uno stile molto diverso rispetto al GF. Otto le coppie protagoniste di questo esperimento sociale e televisivo: tra loro le sorellee Benedicta, i neosposi Manila Nazzaro e Stefano Oradei, le ex veline Thais Wiggers ed Elena Barolo, e la giovanissima Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, in coppia con il suo migliore amico, il make-up artist e influencer Pierangelo Greco.Completano il cast le sorelle Irma e Lucia Testa, l’ex judoka Laura Maddaloni insieme alla ginnasta Giorgia Villa, i fratelli baresi Danilo e Fabrizio Mileto, e infine Antonino Spinalbese, hairstylist noto anche per la sua storia con Belen Rodriguez, che gareggia in coppia con Andrea Tabanelli, ex calciatore professionista.