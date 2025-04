Bilanci di previsione non approvati la Regione nomina i commissari in 42 comuni del messinese

nomina dei commissari straordinari per i comuni siciliani che non hanno ancora approvato il Bilancio di previsione 2025/2027, nonostante la scadenza fissata al 28 febbraio scorso. Si tratta di un intervento sostitutivo obbligatorio da parte della. Messinatoday.it - Bilanci di previsione non approvati, la Regione nomina i commissari in 42 comuni del messinese Leggi su Messinatoday.it Sono stati pubblicati questa mattina i decreti dideistraordinari per isiciliani che non hanno ancora approvato ilo di2025/2027, nonostante la scadenza fissata al 28 febbraio scorso. Si tratta di un intervento sostitutivo obbligatorio da parte della.

