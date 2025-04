Aggressione al Carnevale di Sant’Egidio | Daspo urbano di due anni per un 32enne

Sant’Egidio ALLA VIBRATA – Non potrà più accedere o stazionare nei pressi di locali pubblici o aperti al pubblico per i prossimi due anni il 32enne protagonista dell’Aggressione avvenuta durante il Carnevale santegidiese. Il provvedimento di Daspo urbano, firmato dal questore di Teramo, gli è stato notificato dai carabinieri della stazione di Sant’Egidio alla Vibrata.La sera del 9 marzo, al termine della sfilata, il giovane avrebbe aggredito a pugni un 24enne appartenente a una contrada rivale, provocandogli serie lesioni al volto. L’uomo, individuato pochi giorni dopo l’episodio, è stato deferito all’autorità giudiziaria di Teramo con l’accusa di lesioni personali.Parallelamente, i carabinieri hanno inoltrato richiesta al questore per l’applicazione della misura interdittiva, accolta e ufficializzata nei giorni scorsi. Leggi su Citypescara.com ALLA VIBRATA – Non potrà più accedere o stazionare nei pressi di locali pubblici o aperti al pubblico per i prossimi dueilprotagonista dell’avvenuta durante ilsantegidiese. Il provvedimento di, firmato dal questore di Teramo, gli è stato notificato dai carabinieri della stazione dialla Vibrata.La sera del 9 marzo, al termine della sfilata, il giovane avrebbe aggredito a pugni un 24enne appartenente a una contrada rivale, provocandogli serie lesioni al volto. L’uomo, individuato pochi giorni dopo l’episodio, è stato deferito all’autorità giudiziaria di Teramo con l’accusa di lesioni personali.Parallelamente, i carabinieri hanno inoltrato richiesta al questore per l’applicazione della misura interdittiva, accolta e ufficializzata nei giorni scorsi.

Aggressione al Carnevale di Sant’Egidio: Daspo urbano di due anni a un 32enne. Sant’Egidio alla Vibrata, aggressione dopo il carnevale: scatta anche il Daspo urbano. Aggressione durante il Carnevale: dopo la denuncia anche il Daspo. AGGRESSIONE NEL CARNEVALE DI SANT'EGIDIO: IDENTIFICATO E DENUNCIATO UN 32ENNE. Lite al Carnevale di Sant’Egidio, identificato il responsabile dell’aggressione. Aggressione al Carnevale di Sant’Egidio: denunciato un 32enne per lesioni personali. Ne parlano su altre fonti

Aggressione durante il Carnevale: dopo la denuncia anche il Daspo - Sant’Egidio: ferì un giovane duranta una lite, non potrà accedere per due anni ai locali pubblici SANT’EGIDIO – Dopo la denuncia per lesioni, per aver ferito un altro giovane nel corso di una scazzott ... (emmelle.it)

AGGRESSIONE NEL CARNEVALE DI SANT’EGIDIO: IDENTIFICATO E DENUNCIATO UN 32ENNE - SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA – Quell’aggressione ha provocato scalpore, macchiando la festa grande del carnevale di Sant ... accusato di aver sferrato un pugno al volto a un altro giovane. (abruzzoweb.it)

Aggressione durante i festeggiamenti del Carnevale: arrestato un 32enne a Sant’Egidio alla Vibrata - I Carabinieri della Stazione di Sant’Egidio alla Vibrata ... durante i festeggiamenti del Carnevale, ha colpito con un pugno al volto un altro giovane del luogo per futili motivi legati alla sfilata. (lamilano.it)