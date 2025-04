Bergamonews.it - Insulti omofobi sul campo di calcio a cinque: la denuncia sui social

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. “Oggi abbiamo vinto. Una partita combattuta ma bella. Peccato che sul finale abbiamo ricevuto l’insulto omofobo ‘frocio’, dal numero 6, che era pure il capitano”. Inizia così il racconto suidi Marco Arlati, bergamasco, membro della segreteria nazionale di Arcigay con delega allo sport, membro del Coni Lombardia e direttore generale nonché fondatore della Pegasus Sporting Club Ssd, squadra militante nel campionato dia 5 del Csi.Nella serata di mercoledì, al termine della partita contro l’Atletic Bergamo, ha poi rivelato quanto accaduto in. “Un insulto ripetuto ad un giocatore e poi a me: siamo ancora qui, nel 2025 in una partita dia 5 del Csi si sentonorivolti alla Pegasus, società che da sempre porta sui campi da gioco l’inclusione e la lotta ad ogni forma di odio”.