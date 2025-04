Una ex concorrente mette nei guai Affari Tuoi | ecco la sua testimonianza che getta ombre sulla trasmissione

Affari Tuoi è finito nuovamente sotto i riflettori, e non per gli ascolti record che Stefano De Martino porta a casa ogni sera. Questa volta è Striscia la Notizia a lanciare l'ennesima bomba mediatica, puntando il dito contro presunte dinamiche poco trasparenti che regolerebbero il gioco.Al centro del nuovo servizio trasmesso dal tg satirico c'è la testimonianza di Marisa, ex concorrente ligure che nel 2015 partecipò al programma condotto allora da Flavio Insinna. Le sue parole sollevano dubbi sul reale funzionamento del format, alimentando i sospetti già avanzati negli anni sulla gestione dei pacchi e delle vincite.Affari Tuoi: parla una ex concorrente del programmaA raccontare la sua esperienza è Marisa, concorrente in una puntata andata in onda il 17 ottobre 2015.

