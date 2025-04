Spesa per Luce e Gas in Abruzzo | confronto tra 2024 e 2025

Spesa media di 1.261 euro, con un lieve incremento dell’1%.A livello provinciale, i consumi e i costi si sono distribuiti in modo uniforme. Pescara ha registrato una Spesa media per l’energia elettrica di 777 euro con un consumo annuo di circa 2.157 kWh, seguita da Teramo con 775 euro per 2.152 kWh e Chieti con 771 euro per 2.135 kWh. L’Aquila si è distinta per i consumi più bassi della regione, con 702 euro di Spesa annua e 1.858 kWh consumati.Guardando al 2025, le previsioni indicano un netto aumento dei costi energetici per le famiglie abruzzesi, con una crescita media stimata di circa 350 euro rispetto all’anno precedente. Questo si tradurrà in una Spesa totale annua che potrebbe raggiungere circa 2. Leggi su Citypescara.com Il costo per l’energia elettrica si è attestato intorno ai 757 euro annui, segnando un calo del 5% rispetto all’anno precedente, mentre il gas ha registrato unamedia di 1.261 euro, con un lieve incremento dell’1%.A livello provinciale, i consumi e i costi si sono distribuiti in modo uniforme. Pescara ha registrato unamedia per l’energia elettrica di 777 euro con un consumo annuo di circa 2.157 kWh, seguita da Teramo con 775 euro per 2.152 kWh e Chieti con 771 euro per 2.135 kWh. L’Aquila si è distinta per i consumi più bassi della regione, con 702 euro diannua e 1.858 kWh consumati.Guardando al, le previsioni indicano un netto aumento dei costi energetici per le famiglie abruzzesi, con una crescita media stimata di circa 350 euro rispetto all’anno precedente. Questo si tradurrà in unatotale annua che potrebbe raggiungere circa 2.

Spesa per la luce in calo in Abruzzo ma i costi del gas salgono del 18%. Luce e Gas, in Abruzzo spesa media di oltre 2mila euro. Bollette: i pescaresi hanno speso oltre 2mila euro a famiglia nel 2024. In Abruzzo la spesa per il gas cala drasticamente. NEL 2025 BOLLETTE PIÙ CARE DI 350 EURO A FAMIGLIA, SALASSO DA 309 MLN ANCHE PER IMPRESE ABRUZZO. Bollette della luce più pesanti in Sardegna.. Ne parlano su altre fonti

Luce e Gas, in Abruzzo spesa media di oltre 2mila euro - Secondo l’analisi di Facile.it, nel 2024 le famiglie residenti in Abruzzo con un contratto di fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata hanno speso, in media, 757 euro per la bolletta della ... (laquilablog.it)

Luce e Gas. Mercato libero: i dati della regione Trentino-Alto Adige - Per il gas la spesa cresce del +14%. Rispetto all’ultimo trimestre 2024 la spesa attesa della luce risulta in aumento del +8% ed il gas del +8%. (secolo-trentino.com)

Luce e gas: aumenta la spesa per chi ha scelto le tariffe indicizzate - Tra gennaio 2025 e gennaio 2024 il PUN aumenta del +44%, mentre tra febbraio 2025 e febbraio 2024 l’incremento è del +72%: per una famiglia (consumo annuo di 2.700 kWh e 3Kw di potenza) la spesa in ... (abruzzoindependent.it)