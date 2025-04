Formiche.net - La geopolitica detta le regole ai mercati (o almeno ci prova)

Per trent’anni il potere ha avuto un indirizzo preciso: sede legale a Washington, sede operativa a Wall Street. La politica come cornice, la finanza come motore. I governi inseguivano i, i manager orientavano le scelte pubbliche, le grandi corporation scrivevano le– spesso non scritte – della globalizzazione. Poi è arrivato Trump. E con lui una stagione in cui il decisore politico torna al centro, non più notaio dell’economia ma regista della strategia.I dazi annunciati (di nuovo) dal tycoon non sono solo uno strumento commerciale, ma un messaggio politico. Trump parla agli elettori dell’Ohio e della Pennsylvania, ma anche agli amministratori delegati di Manhattan (o del repubblicano Texas). E lo fa con uno stile che è ormai diventato marchio: “panican”, come ama dire lui.