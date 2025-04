Borse Oggi | Milano in Rialzo Dopo la Sospensione dei Dazi USA

Borse europee in forte Rialzo. Ecco cosa sta succedendo e perché, secondo l'analisi di Ansa. Milano apre la giornata di giovedì 10 aprile 2025 con un vero e proprio sprint. Finalmente si vede la luce in fondo al tunnel di queste settimane buie.

Borse oggi, diretta: Milano vola in avvio di seduta (+6,2%), rialzi a due cifre per molti titoli. Europa euforica, Parigi +6,6% e Londra +5,8%. Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in rialzo, +2,4%. Rally di Leonardo. Dazi, Ackman chiede a Trump una pausa di 90 giorni. Wall Street vola dopo la pausa di Trump sui dazi: Nasdaq chiude a +12,16%. Forti rialzi per Apple (+12%) e Tesla (+22,7%). Goldman Sachs: niente recessione Usa. Borse oggi, le news sui dazi. Trump: “A Cina il 104%”. Dal Canada 25% su auto Usa. Wall Street giù. Dazi, borse asiatiche in rialzo. Milano rimbalza in avvio, Ftse Mib +1,22% - Borsa: Milano rimbalza in avvio, Ftse Mib +1,22%. Meloni mette sul tavolo 25 miliardi per le imprese. Ue: «Bazooka sul tavolo». Trump: «So quello che sto facendo». Hong Kong crolla, apre a -3,76%, Tokyo a -2,6%. Ne parlano su altre fonti

Borse oggi, diretta: Milano vola in avvio di seduta (+6,2%), rialzi a due cifre per molti titoli. Von der Leyen: «Pronti a negoziare con Usa» - Colpo di scena sui dazi. Trump dichiara la tregua immediata per 90 giorni sulle tariffe reciproche, ma aumenta al 125% quelle contro la Cina. Rally a Wall Street. «La Cina è ... (ilmessaggero.it)

Borsa: Milano in rialzo (+1,7%), sprint di Leonardo e Unipol - Piazza Affari si conferma positiva nella prima mezz'ora di scambi dopo un rimbalzo registrato in apertura per archiviare le ultime 4 sedute di passione per i dazi Usa. L'indice Ftse Mib guadagna l'1,7 ... (msn.com)

Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in rialzo (+1,3%). I mercati aspettano i dazi Usa - Positivi anche gli altri listini europei. Mercoledì il presidente Donald Trump dovrebbe annunciare un nuovo round di dazi. Corre il gas. Tocca un nuovo massimo l’oro a 3.177 dollari l’oncia ... (msn.com)