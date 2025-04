Laprimapagina.it - Torna a Bastia Umbra la Fiera di Primavera: occasione imperdibile per scoprire le eccellenze locali

Domenica 13 aprile,si prepara ad accogliere la tradizionaledi, un evento tanto atteso che promette di regalare una giornata ricca di shopping, cultura e scoperta delleumbre. L’iniziativa, organizzata dall’associazione “L’Arte e la Terra” in collaborazione con il Comune di, si terrà lungo le vie Roma, Veneto e Giontella, dalle ore 8:00 alle 20:00.Lavedrà la partecipazione di circa 100 operatori commerciali, tra i più apprezzati per la qualità e professionalità dei loro prodotti. Sarà un vero e proprio viaggio attraverso le tipicità della Regione, con una vasta gamma di merceologie, dai prodotti artigianali a quelli gastronomici, che esporranno i frutti della tradizione locale, portando in scena il meglio che l’Umbria ha da offrire.