Alla Palazzina Reale un evento sul Piano del Verde

Firenze, 10 aprile 2025 – Firenze è tra le prime città ad adottare un Piano del Verde per contrastare i cambiamenti climatici, con l'obiettivo di rendere la città più Verde, sostenibile e resiliente, migliorando l'accesso agli spazi verdi per tutti i cittadini. Di questo si parlerà l'11 aprile Alla Palazzina Reale, sede dell'Ordine degli Architetti di Firenze in un incontro organizzato dagli Ordini e dai Collegi della Consulta Interprofessionale delle professioni tecniche della provincia di Firenze. Dopo i saluti istituzionali - sarà presente il presidente dell'Ordine degli Architetti Luca Scollo - ci sarà l'illustrazione del Piano del Verde, denominato Iris, sarà affidata a partire dalle 9.15 Alla vicesindaca (con delega all'ambiente) Paola Galgani, al coordinatore tecnico scientifico del Piano del Verde Alberto Giuntoli, al dirigente del serivzio parchi, giardini e aree verdi del Comune Cecilia Cantini e all'associato del dipartimento di ingegneria civile e ambiente dell'Università di Firenze Alessandro Marradi.

