Ilfattoquotidiano.it - Carlo e Camilla incontrano il Papa a sorpresa: la foto del Pontefice senza le cannule per l’ossigeno

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ilè seduto in poltrona, sorridente eleperal naso. Reha un pacchetto rosso in mano, probabilmente un dono del o per il. La consortestringe la mano a Bergoglio. È ladiffusa questa mattina dalla sala stampa vaticana sulla visita adei reali inglesi a Santa Marta, avvenuta mercoledì nel tardo pomeriggio. Uno scatto significativo, perché per la prima volta dopo il lungo ricovero al Policlinico Gemelli,Francesco si mostra in pubblicolo strumento per la somministrazione di ossigeno.“Il Re e la Regina sono rimasti profondamente toccati dalle gentili parole delin occasione del loro ventesimo anniversario di matrimonio e sono stati onorati di poter condividere personalmente i loro migliori auguri”, si legge in un post sull’account X della Royal Family dove è stata pubblicata a sua volta ladell’incontro fra i Reali eFrancesco.