Il dietrofront di Trump ammutolisce la sinistra anti-italiana. Berlino "benedice" il viaggio di Meloni e Parigi abbassa le penne.

Il vistosodi Donaldcon l’annuncio di una pausa di novanta giorni sui dazi è un ottimo viatico per la missione di Giorgianegli Usa. Se tutta l’Europa può tirare un sospiro di sollievo e sta pensando a congelare il pacchetto di contro-tariffe approvato ieri, ildella premier, attesa giovedì alla Casa Bianca, si colloca in un’atmosfera decisamente più conciliante per aprire un tavolo di trattative, obiettivo primario del governo italiano.La tregua diè un buon viatico per un negoziatoLa notizia della “tregua” del presidente Usa verso la Ue (sulla Cina nessun passo indietro), che coglie il governo durante la cena al Quirinale con i reali britannici, è accolta come una buona notizia da Palazzo Chigi. Il ministro Antonio Tajani la definisce una “decisione positiva che può favorire il negoziato”.