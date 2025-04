Liberoquotidiano.it - Dodik: "Difendiamo la pace, la Costituzione e il popolo serbo. Sarajevo mi perseguita perché non mi piego"

Mentre le Cancellerie occidentali parlano di tensioni, Miloradparla di resistenza. Il Presidente della Repubblica Srpska, attualmente al centro di una dura campagna giudiziaria e politica, non intende arretrare. Le accuse mosse da– che includono una condanna a un anno di carcere e un mandato d'arresto – non hanno scalfito la sua determinazione. “Difendo la, la legalità e il diritto del mioa non essere governato da leggi imposte dagli stranieri”, afferma senza esitazione in diverse interviste concesse recentemente a media internazionali. Per, il processo in corso è il simbolo di una crisi più ampia di sovranità e democrazia. “Vogliono incarcerare chi non gli piace, come hanno fatto per secoli con i serbi”, sottolinea. “Hanno portato uno straniero senza mandato – che si spaccia falsamente per Alto Rappresentante – il quale impone leggi illegittime, e poi ci accusano di crimini per non averle accettate.