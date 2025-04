In un mondo segnato da conflitti crescenti la neurobiologa rappresenta una rara storia di speranza Diventata nel 2023 la prima donna araba a guidare un' università israeliana oggi il suo campus è laboratorio di convivenza tra studenti arabi ed ebrei

israeliana a Roma, mentre il mondo è segnato da tensioni crescenti, dal sanguinoso conflitto a Gaza, alla guerra russo-ucraina, fino alle politiche divisive promosse negli Stati Uniti con il ritorno di Trump alla Casa Bianca, Mouna Maroun, neurobiologa di fama internazionale, condivide la sua storia, contrappunto alla narrativa dominante di scontro e polarizzazione. prima donna araba a guidare un’università israeliana, rappresenta un simbolo vivente di ciò che dovrebbe essere possibile. Il mondo si divide sul conflitto israelo-palestinese: in piazza i due schieramenti X Mouna Maroun, una voce di speranza in tempi di conflitto«Quando mi hanno eletta, non riuscivo a crederci. Iodonna.it - In un mondo segnato da conflitti crescenti, la neurobiologa rappresenta una rara storia di speranza. Diventata nel 2023 la prima donna araba a guidare un'università israeliana, oggi il suo campus è laboratorio di convivenza tra studenti arabi ed ebrei Leggi su Iodonna.it Nei corridoi dell’ambasciataa Roma, mentre ilda tensioni, dal sanguinoso conflitto a Gaza, alla guerra russo-ucraina, fino alle politiche divisive promosse negli Stati Uniti con il ritorno di Trump alla Casa Bianca, Mouna Maroun,di fama internazionale, condivide la sua, contrappunto alla narrativa dominante di scontro e polarizzazione.un’un simbolo vivente di ciò che dovrebbe essere possibile. Ilsi divide sul conflitto israelo-palestinese: in piazza i due schieramenti X Mouna Maroun, una voce diin tempi di conflitto«Quando mi hanno eletta, non riuscivo a crederci.

