Ma quello è Renato Zero… Lo vedono per strada e scoppia la polemica tra i fan per il suo gesto

Sta facendo molto discutere sui social un video diventato virale in cuiZero, avvistato a passeggio nel centro di Roma con due amiche, si sottrae velocemente all’obiettivo di uno smartphone e si allontana coprendosi il volto. La scena è stata ripresa da un fan che ha deciso di condividere tutto su Instagram, accompagnando il filmato con una didascalia eloquente: “Sei a Roma, vediZero, ma lui copre la faccia”. Quel breve momento ha scatenato una bufera in rete, dove in molti si sono detti delusi dal comportamento del celebre artista.Nel giro di poche ore, la vicenda ha acceso un dibattito acceso tra fan e utenti occasionali, tra chi difende l’uomo e chi invece lo critica aspramente. “Musicalmente è fantastico, artisticamente un mostro sacro, ma fuori dal palco sta a Zero veramente”, scrive qualcuno, mentre altri rincarano la dose parlando di un personaggio “scostante e lunatico”, aggiungendo: “Non direi proprio simpaticissimo”.