Campionato Under 17 Daspo a 4 calciatori del Rsc Riposto

Riposto-ADS PEDARA", valevole per i Play-off della categoria Under 17, disputatosi lo scorso 5 aprile, allo stadio "Luigi Averna" di Riposto, un gruppo di persone, formato da calciatori della squadra "RSC Riposto", quasi al termine della partita, avrebbero inseguito, accerchiato e colpito con calci e pugni il direttore di gara, che ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni 7.I militari del Comando Compagnia Carabinieri di Giarre e del Comando Stazione Carabinieri di Riposto, giunti immediatamente sul luogo dei fatti, hanno acquisito le prime informazioni dai testimoni presenti in occasione dell'incontro e hanno visionato i filmati che, peraltro, erano già stati pubblicati sui social.Le successive investigazioni condotte dal citato personale dell'Arma dei Carabinieri hanno consentito di individuare quattro delle persone che avrebbero partecipato all'aggressione del giovane arbitro e che sono state identificate in due 17enni, un 15enne e un 14enne, tutti calciatori della squadra "RSC Riposto.

