Cina | mette in guardia turisti in partenza su rischi di viaggio negli USA

Il ministero cinese della Cultura e del Turismo ieri sera ha pubblicato un avviso esortando i turisti cinesi a valutare appieno i rischi di viaggio negli Stati Uniti e a esercitare cautela quando si recano nel Paese. L'avviso e' stato pubblicato alla luce del recente deterioramento delle relazioni economiche e commerciali tra Cina e Stati Uniti, nonche' della situazione di sicurezza interna negli Stati Uniti, ha dichiarato il ministero. Agenzia Xinhua

